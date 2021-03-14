В Москве в аэропортах задержали более 20 рейсов

По сведениям 16:45 (мск) в «Домодедово» отложили 12 вылетов, по пять рейсов задержали во «Внуково» и «Шереметьево».

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала о погоде в Москве в воскресенье.

«В воскресенье потепление продолжится, день еще будет ветреным, ночью может быть снег 0… -2, днем температура в Москве будет +4… +6 градусов, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и затем дождя. Ночь на понедельник окажется теплой +1… +3, днем теплее +3… +5 градусов, и снова осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура начнет плавно понижаться в середине следующей недели. Но в этом сезоне двадцатиградусных морозов уже можно больше не ждать», - сказала она.

