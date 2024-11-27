В Москве в 2024 году обошлось без природных пожаров

По его словам, это стало возможным благодаря заблаговременно проведенной профилактике. Бирюков отметил, что природных возгораний в Москве не было уже два года. Вместе с тем на 56% уменьшилось количество возгораний сухой травы (за год их было 11).

Особо охраняемые, лесопарковые и парковые природные территории находились под круглосуточным контролем московских пожарных в весенне-летний период.

Кроме того, в Новой Москве возле озелененных и природных территорий, а также парковых зон дежурили расчеты поливомоечной техники. Здесь были заранее обустроены минерализованные и противопожарные полосы на границах поселений, подготовлены места забора воды для авиатехники и выполнена опашка. Велся контроль пожароопасной обстановки и с воздуха.

Ранее в ДНР природные пожары уничтожили 73 дома. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

