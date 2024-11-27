В Москве в 2024 году обошлось без природных пожаров
В 2024 году в Москве обошлось без природных пожаров, заявил «Агентству городских новостей Москва» заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, это стало возможным благодаря заблаговременно проведенной профилактике. Бирюков отметил, что природных возгораний в Москве не было уже два года. Вместе с тем на 56% уменьшилось количество возгораний сухой травы (за год их было 11).
Особо охраняемые, лесопарковые и парковые природные территории находились под круглосуточным контролем московских пожарных в весенне-летний период.
Кроме того, в Новой Москве возле озелененных и природных территорий, а также парковых зон дежурили расчеты поливомоечной техники. Здесь были заранее обустроены минерализованные и противопожарные полосы на границах поселений, подготовлены места забора воды для авиатехники и выполнена опашка. Велся контроль пожароопасной обстановки и с воздуха.
Ранее в ДНР природные пожары уничтожили 73 дома. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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