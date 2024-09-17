Около 500 домов сгорели в ЛНР из-за бушующих пожаров
17 сентября 202417:26
Около 500 домов сгорели в Луганской народной республике (ЛНР) за несколько дней. О этом сообщает РИА Новости.
По словам депутата, председателя комитета по госстроительству и местному самоуправлению Народного Совета республики Александра Криеренко, это произошло из-за бушующих в регионе лесных пожаров.
«Пожар тушат 150 специалистов и 30 единиц техники», - добавил парламентарий.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин из-за природных пожаров объявил чрезвычайную ситуацию регионального характера, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru