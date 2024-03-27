В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о высылке мигрантов

Полиция выявила 224 тысячи нарушений миграционного законодательства в Москве в 2023 году, против 42 тысяч иностранцев и лиц без гражданства вынесли решения о депортации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеодоклад столичного управления МВД в Мосгордуме.

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«Выявлено 224 тысячи административных правонарушений в области миграционного законодательства. Установлено около 7,5 тысяч фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и почти 8 тысяч нарушений порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан», — указали в ведомстве.

По данным МВД, около 11,5 тысячи иностранцев поместили в центр временного содержания. Всего в прошлом году на миграционный учет в Москве встали более 2 млн иностранных граждан, а также лиц без гражданства.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости контроля ситуации в миграционной сфере, глава государства поручил Генпрокуратуре разработать систему превентивных антикриминальных мер, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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