В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о высылке мигрантов

«Выявлено 224 тысячи административных правонарушений в области миграционного законодательства. Установлено около 7,5 тысяч фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и почти 8 тысяч нарушений порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан», — указали в ведомстве.

По данным МВД, около 11,5 тысячи иностранцев поместили в центр временного содержания. Всего в прошлом году на миграционный учет в Москве встали более 2 млн иностранных граждан, а также лиц без гражданства.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости контроля ситуации в миграционной сфере, глава государства поручил Генпрокуратуре разработать систему превентивных антикриминальных мер, напоминает RT.

