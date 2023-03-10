В Москве утром 10 марта ожидается туман

Утром 10 марта в Москве ожидается туман, сообщает в Telegram Комплекс городского хозяйства города.

Синоптик рассказал о морозном тумане в Москве

Видимость составит от 200 до 700 метров. Туман будет держаться до 10 часов утра.

При этом местами возможно образование гололедицы.

Автомобилистов просят проявить предельную внимательность на дороге, соблюдая скоростной режим и дистанцию.

Ранее морозный туман возник в Москве из-за резкого понижения температуры воздуха.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуманМосква
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