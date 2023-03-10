В Москве утром 10 марта ожидается туман
10 марта 202300:33
Утром 10 марта в Москве ожидается туман, сообщает в Telegram Комплекс городского хозяйства города.
Видимость составит от 200 до 700 метров. Туман будет держаться до 10 часов утра.
При этом местами возможно образование гололедицы.
Автомобилистов просят проявить предельную внимательность на дороге, соблюдая скоростной режим и дистанцию.
Ранее морозный туман возник в Москве из-за резкого понижения температуры воздуха.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru