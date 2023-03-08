Синоптик рассказал о морозном тумане в Москве

Как отметил синоптик, в столице «ударила зимняя стужа»: на базовой метеостанции ВДНХ было зафиксировано 10,4 градуса мороза, на других метеостанциях Тушино и Бутово – до минус 13,2 - 13,5.

«Местами образовался морозный туман с ухудшением видимости до 100 метров. Такие морозные туманы характерны для Сибири и Дальнего Востока с их резко континентальным климатом и суровыми морозами», — подчеркнул Тишковец.

По словам метеоролога, туман рассеется до полудня, пишет RT.

