В Москве утилизировали 227 единиц игрового оборудования подпольных казино
В российской столице утилизировано более 200 единиц игрового оборудования, изъятого из нелегальных казино. Об этом заявили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Сообщается, что было уничтожено 88 игровых автоматов, 80 системных блоков и 59 мониторов, которые использовались для организации и проведения незаконных азартных игр.
В общей сложности с начала года в Москве выявлено и закрыто 29 нелегальных игорных заведений. В отношении организаторов незаконных азартных игр возбуждено 12 уголовных дел.
Между тем, Верховная рада Украины на заседании 14 июля приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, это решение поддержали 248 парламентариев. Ранее власти страны сообщили, что легализация игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет более 400 миллионов долларов в год, а вывод из тени этой отрасли позволит ускорить рост ВВП до 1%.
Согласно новому закону, игровые учреждения могут размещаться только в отелях. Игровое оборудование должно быть сертифицировано по международным стандартам, организатором азартных игр может выступать исключительно юридическое лицо - резидент Украины.
Закон о легализации игорного бизнеса в стране президент Украины Владимир Зеленский подписал 11 сентября, напоминает RT.
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