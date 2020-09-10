В Москве утилизировали 227 единиц игрового оборудования подпольных казино

В российской столице утилизировано более 200 единиц игрового оборудования, изъятого из нелегальных казино. Об этом заявили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Сообщается, что было уничтожено 88 игровых автоматов, 80 системных блоков и 59 мониторов, которые использовались для организации и проведения незаконных азартных игр.

В общей сложности с начала года в Москве выявлено и закрыто 29 нелегальных игорных заведений. В отношении организаторов незаконных азартных игр возбуждено 12 уголовных дел.

Легализация игорного бизнеса на Украине ударит по Авакову, но принесёт несчастье в семьи

Между тем, Верховная рада Украины на заседании 14 июля приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, это решение поддержали 248 парламентариев. Ранее власти страны сообщили, что легализация игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет более 400 миллионов долларов в год, а вывод из тени этой отрасли позволит ускорить рост ВВП до 1%.

Согласно новому закону, игровые учреждения могут размещаться только в отелях. Игровое оборудование должно быть сертифицировано по международным стандартам, организатором азартных игр может выступать исключительно юридическое лицо - резидент Украины.

Закон о легализации игорного бизнеса в стране президент Украины Владимир Зеленский подписал 11 сентября, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Уголовное ДелоМоскваКазино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры