В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в кафе и магазинах

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что контроль за соблюдением масочного режима в столичных магазинах и на предприятиях общепита безостановочно ведётся с прошлого года, сообщает ТАСС.

«Мобильные группы регулярно проверяют объекты... На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение», - отметил чиновник.

Немерюк добавил, что контроль за соблюдением масочного режима будет «усиливаться и вестись ещё более интенсивно».

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