В Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в такси
Рейды по выявлению нарушения антиковидных меры пройдут в московских такси. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Отмечается, что проверят будут ношение масок, а также сертификаты о прививках у водителей и наличие дезинфицирующих средств.
Новые ограничения в связи с коронавирусом неизбежны, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
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