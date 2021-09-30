В Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в такси

Рейды по выявлению нарушения антиковидных меры пройдут в московских такси. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что проверят будут ношение масок, а также сертификаты о прививках у водителей и наличие дезинфицирующих средств.

Новые ограничения в связи с коронавирусом неизбежны, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КоронавирусТакси
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