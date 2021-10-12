В Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в ночных заведениях

Контроль за соблюдением антикоронавирусных требований в ночных заведениях столицы ужесточат из-за эпидемиологической ситуации. Об этом РИА Новости заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, при несоблюдении всех необходимых мер заведения будут штрафовать или даже закрывать.

Во вторник, 12 октября в России установлен новый антирекорд по числу смертей от коронавируса. Так, за сутки от последствий заболевания умерли 973 человека, сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Для исправления ситуации власти регионов идут на крайние меры. Так, одним из самых спорных решений стало введение QR-кодов, о действии которых сообщили как минимум 16 регионов.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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