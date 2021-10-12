В Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в ночных заведениях
Контроль за соблюдением антикоронавирусных требований в ночных заведениях столицы ужесточат из-за эпидемиологической ситуации. Об этом РИА Новости заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, при несоблюдении всех необходимых мер заведения будут штрафовать или даже закрывать.
Во вторник, 12 октября в России установлен новый антирекорд по числу смертей от коронавируса. Так, за сутки от последствий заболевания умерли 973 человека, сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Для исправления ситуации власти регионов идут на крайние меры. Так, одним из самых спорных решений стало введение QR-кодов, о действии которых сообщили как минимум 16 регионов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 190 / сут.
Умерли
218 тыс.+973 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+20 706 / сут.
- В Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в ночных заведениях
- Начался чрезвычайный саммит Большой двадцатки по Афганистану
- В Минздраве опровергли информацию о начале вакцинации детей от COVID-19
- «Напали сзади». В Словении избили российских футбольных болельщиков
- Попова объявила об усилении контроля за соблюдением масочного режима в РФ
- Умерла ветеран из Санкт-Петербурга, собиравшая деньги для медиков
- В МИД РФ не исключили обострения отношений с США
- Власти Карелии ввели в регионе QR-коды
- Песков прокомментировал «дело Раковой»
- Почти треть россиян вакцинировалась от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru