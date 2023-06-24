В ФСБ призвали не выполнять «преступные приказы» Пригожина
Распространяемые в соцсетях данные от имени основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина об ударах по тыловым частям ЧВК, якобы нанесенных Минобороны, являются информационной провокацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина», — отметили в ведомстве.
Кроме того, ЦОС призвал принять меры к задержанию основателя «Вагнера».
Ранее Пригожин обвинил Минобороны в ударе по позициям ЧВК. В министерстве опровергли слова бизнесмена, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению
- В ФСБ призвали не выполнять «преступные приказы» Пригожина
- Путин поздравил жителей страны с Днем молодежи
- СМИ сообщили о перекрытии улиц в Ростове-на-Дону
- Индекс Мосбиржи упал на 2,8% после заявлений Пригожина
- СМИ: в ряде отделов полиции в Ростовской области объявлен план «Крепость»
- Британский военный назвал возможные причины взрыва на «Титане»
- ФСБ возбудила уголовное дело после заявлений Пригожина об ударе по ЧВК «Вагнер»
- Песков: Путина проинформировали о ситуации вокруг Пригожина
- В Первоуральске локализовали пожар в жилом доме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru