В ФСБ призвали не выполнять «преступные приказы» Пригожина

Распространяемые в соцсетях данные от имени основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина об ударах по тыловым частям ЧВК, якобы нанесенных Минобороны, являются информационной провокацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ возбудила уголовное дело после заявлений Пригожина об ударе по ЧВК «Вагнер»

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина», — отметили в ведомстве.

Кроме того, ЦОС призвал принять меры к задержанию основателя «Вагнера».

Ранее Пригожин обвинил Минобороны в ударе по позициям ЧВК. В министерстве опровергли слова бизнесмена, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

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ФОТО: РИА Новости
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