В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов заявил, что с начала сентября в общественном транспорте Москвы было выявлено более 35 тысяч нарушений масочного режима, сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время контроль за ношением масок усилили, для чего были привлечены более 1,8 тысяч человек.

«Мы усилили проверки... задействован весь штат контролеров ГКУ «Организатор перевозок» и сотрудников службы безопасности метрополитена», - уточнил Султанов.

Ранее руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общепита, сообщает RT.

