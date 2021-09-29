В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте
Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов заявил, что с начала сентября в общественном транспорте Москвы было выявлено более 35 тысяч нарушений масочного режима, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время контроль за ношением масок усилили, для чего были привлечены более 1,8 тысяч человек.
«Мы усилили проверки... задействован весь штат контролеров ГКУ «Организатор перевозок» и сотрудников службы безопасности метрополитена», - уточнил Султанов.
Ранее руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общепита, сообщает RT.
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