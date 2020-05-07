В Москве умерла главврач поликлиники с COVID-19
Главный врач московской поликлиники №180 Юлия Сергеева с подтверждённым диагнозом коронавируса скончалась сегодня утром. Об этом информирует сайт департамента здравоохранения российской столицы. Там отметили, что врачи городской клинической больнице №52 боролись за её жизнь около полутора месяцев, однако в итоге, недуг победил.
Юлия Борисова 43 дня провела на искусственной вентиляции легких, а также аппарате ЭКМО - эстракорпоральной мембранной оксигенации, позволяющим насыщать кровь кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности, передает RT.
Как отмечается в сообщении, Юлия Борисовна отдала медицинской профессии более 30 лет, она стала главным врачом поликлиники № 180 в 2016 году. Родным и близким Сергеевой, а также ее коллегам выражаются глубокие соболезнования.
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