В Москве умерла главврач поликлиники с COVID-19

Главный врач московской поликлиники №180 Юлия Сергеева с подтверждённым диагнозом коронавируса скончалась сегодня утром. Об этом информирует сайт департамента здравоохранения российской столицы. Там отметили, что врачи городской клинической больнице №52 боролись за её жизнь около полутора месяцев, однако в итоге, недуг победил.

Юлия Борисова 43 дня провела на искусственной вентиляции легких, а также аппарате ЭКМО - эстракорпоральной мембранной оксигенации, позволяющим насыщать кровь кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности, передает RT.

Как отмечается в сообщении, Юлия Борисовна отдала медицинской профессии более 30 лет, она стала главным врачом поликлиники № 180 в 2016 году. Родным и близким Сергеевой, а также ее коллегам выражаются глубокие соболезнования.

