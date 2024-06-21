В Москве украинке дали 12 лет тюрьмы за акцию с воздушным шаром и флагом Украины

Гражданку Украины Кристину Любашенко приговорили к 12 годам лишения свободы за запуск воздушного шара с флагом террористической организации, а также за распространение фейков о вооруженных силах РФ. Об этом сообщает Следственный комитет Москвы в своем Telegram-канале.

Ведомство уточняет, что женщина в период с 5 по 8 мая 2023 года привязала к воздушному шару флаг «Легиона "Свобода России"» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и запустила в небо с квартиры на Ломоносовском проспекте.

Суд в Москве заочно арестовал украинского военного по делу о терроризме

Помимо этого, 8 мая 2023 года она, находясь в Долгопрудном, включила колонки и транслировала через них ложную информацию о ВС РФ. Все указанные действия она исполняла в интересах упомянутой террористической организации.

Ранее военный суд приговорил жителя Липецкой области Всеволода Куликова к девяти годам заключения по делу о покушении на госизмену и попытку присоединиться к «Легиону "Свобода России"». О этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаФейкГосизмена

Горячие новости

Все новости

партнеры