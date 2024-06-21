В Москве украинке дали 12 лет тюрьмы за акцию с воздушным шаром и флагом Украины
Гражданку Украины Кристину Любашенко приговорили к 12 годам лишения свободы за запуск воздушного шара с флагом террористической организации, а также за распространение фейков о вооруженных силах РФ. Об этом сообщает Следственный комитет Москвы в своем Telegram-канале.
Ведомство уточняет, что женщина в период с 5 по 8 мая 2023 года привязала к воздушному шару флаг «Легиона "Свобода России"» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и запустила в небо с квартиры на Ломоносовском проспекте.
Помимо этого, 8 мая 2023 года она, находясь в Долгопрудном, включила колонки и транслировала через них ложную информацию о ВС РФ. Все указанные действия она исполняла в интересах упомянутой террористической организации.
Ранее военный суд приговорил жителя Липецкой области Всеволода Куликова к девяти годам заключения по делу о покушении на госизмену и попытку присоединиться к «Легиону "Свобода России"». О этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru