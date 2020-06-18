В Москве учеников медицинских классов стало вдвое больше с 2015 года
Благодаря повышению престижа медицинских профессий столичные школьники все чаще принимают решение стать врачами. Как пишет Москва 24, об этом рассказала заммэра Москвы по по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Это заявление она сделала в преддверии Дня медицинского работника.
Она подчеркнула, что с 2015 года в столичных школах открыты медицинские классы. В настоящий момент количество обучающихся в них более чем в два раза больше, чем в 2015 году. Также Ракова добавила, что партнерами школ являются Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова и городские учреждения здравоохранения.
Она добавила, что столичные школьники изучают микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии в медицине. Также они учатся оказывать первую помощь. Помимо этого, за время учебы в школе у детей есть возможность пройти профессиональное обучение в колледжах, в настоящий момент по профессиональным программам в медколледжах обучается почти 2,5 тыс. Школьников.
Резюмируя, Анастасия Ракова заявила, что с этого года для юных жителей столицы, мечтающих стать врачами, организованы «Медицинские субботы». Они представляют собой занятия в рамках большого образовательного проекта «Субботы московского школьника».
Кстати, ранее Ракова сообщила, что в библиотеке Московской электронной школы размещены в открытом доступе свыше миллиона учебных материалов. Она напомнила, что в период эпидемии коронавирусной инфекции для того чтобы сократить риск ее распространения среди учеников, очное посещение школ было приостановлено. Дети перешли на дистанционное обучение, в этом им помогла Московская электронная школа.
В Московской электронной школе собраны сценарии уроков, электронные пособия, учебники, интерактивные приложения и тесты. Всего в библиотеке на сегодняшний день опубликовано уже свыше одного миллиона полезных материалов.
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