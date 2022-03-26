В Москве убирают поваленные ветром деревья и городские конструкции
В Москве на фоне прогноза об усилении ветра коммунальные службы ведут уборку поваленных деревьев, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
«Городские службы работают в режиме повышенной готовности: оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», - сообщает ведомство.
Для ликвидации последствий непогоды власти столицы задействовали необходимое количество бригад специалистов и техники.
«Организовано патрулирование зон отдыха и парков для дополнительного предупреждения горожан о неблагоприятных погодных явлениях», - говорится в сообщении.
Синоптики уточнили, что ветер в Москве усилится до 20 м/с в субботу, в воскресенье - до 25 м/с. Власти обратились к горожанам с призывом избегать пребывания на улице в непогоду.
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