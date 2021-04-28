В Москве тяжелобольные дети смогут воспользоваться услугами «социального такси»
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил средства на «социальное такси» для детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Сообщается, что услугами «социального такси» можно будет воспользоваться уже с 1 июня, на это было выделено 156,9 миллионов рублей, бесплатно заказать такое такси смогут родители 900 детей, которые включены в единый городской реестр пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.
В материале уточняется, что для перевозки детей и молодых людей, которые нуждаются в паллиативной помощи, будет выделен специальный транспорт с подъемниками, с дополнительным место для кресел-каталок, а также с возможность подключения соответствующего медицинского оборудования.
Эта мера позволит ребятам удобно добираться в учебные заведения и медицинские учреждения, а также выбираться куда-то вместе со своей семьей.
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