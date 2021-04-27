Собянин открыл завод по сборке электробусов в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ) производство, на котором будут собирать электробусы КамАЗ.
По словам градоначальника, в городе разворачивается большая программа замены автобусного парка на электробусы.
«Такая революционная история, которая значительно улучшает экологию, создает новейшие технологические продукты, будущее для пассажирского транспорта не только в Москве, не только в России, но и в мире», - сказал Собянин, добавив, что электробусный парк Москвы сейчас самый большой в Европе, его объемы ежегодно будут увеличиваться.
На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе будет проходить один из важнейших этапов сборки электробуса - установка программного обеспечения, которое управляет его узлами и агрегатами.
«На этом заводе, который мы сегодня открываем, идет начинка электрической частью электробусов. В «Сколково» размещен мощный R&D центр, еще 700 человек работает в различных автобусных парках Москвы по эксплуатации пассажирского транспорта», - отметил мэр.
Столичные власти практически прекратили закупку автобусов на дизельном топливе. В перспективе их полностью заменят электробусы, которых сейчас работает на линиях 600. В ближайшие годы Москва закупит еще 1,6 тысяч электробусов, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
На территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода уже собрано 11 машин, полную проверку из них прошли пять электробусов. Ожидается, что первый электробус московской сборки выйдет на маршрут в мае.
Созданные производственные мощности рассчитаны на сборку до 500 электробусов в год. В Москве будет проводиться порядка 20 сборочных операций.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщал, что новые электробусы в Москве будут закуплены на доход, полученный от размещения «зеленых» облигаций.
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