Собянин открыл завод по сборке электробусов в Сокольниках

На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе будет проходить один из важнейших этапов сборки электробуса - установка программного обеспечения, которое управляет его узлами и агрегатами.

«На этом заводе, который мы сегодня открываем, идет начинка электрической частью электробусов. В «Сколково» размещен мощный R&D центр, еще 700 человек работает в различных автобусных парках Москвы по эксплуатации пассажирского транспорта», - отметил мэр.

Столичные власти практически прекратили закупку автобусов на дизельном топливе. В перспективе их полностью заменят электробусы, которых сейчас работает на линиях 600. В ближайшие годы Москва закупит еще 1,6 тысяч электробусов, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

На территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода уже собрано 11 машин, полную проверку из них прошли пять электробусов. Ожидается, что первый электробус московской сборки выйдет на маршрут в мае.

Созданные производственные мощности рассчитаны на сборку до 500 электробусов в год. В Москве будет проводиться порядка 20 сборочных операций.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщал, что новые электробусы в Москве будут закуплены на доход, полученный от размещения «зеленых» облигаций.

.



