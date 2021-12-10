В Москве цена «квадрата» в новостройках впервые превысила 300 тысяч рублей
В ноябре 2021 года средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы впервые достигла 302 тыс. рублей. Об этом сообщает «Lenta.RU» со ссылкой на базу аренды и продажи жилья «ЦИАН».
Как отмечают аналитики, подорожание жилья связано с желанием россиян купить жилье до роста ипотечных ставок.
Новые квартиры в старой части Москвы подорожали в среднем на 1,5%. Сейчас цена «квадрата»— 325,8 тыс. рублей. В Новой Москве стоимость квадратного метра выросла почти на 4% и достигла 208 тыс. рублей. За 2021 год цены на квартиры в столичных новостройках увеличились в среднем на 29%.
Ранее некоторые российские банки объявили о повышении ставок по ипотеке в начале декабря. Это должно сдержать рост спроса и цен.
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