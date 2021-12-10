В Москве цена «квадрата» в новостройках впервые превысила 300 тысяч рублей

Как отмечают аналитики, подорожание жилья связано с желанием россиян купить жилье до роста ипотечных ставок.

Новые квартиры в старой части Москвы подорожали в среднем на 1,5%. Сейчас цена «квадрата»— 325,8 тыс. рублей. В Новой Москве стоимость квадратного метра выросла почти на 4% и достигла 208 тыс. рублей. За 2021 год цены на квартиры в столичных новостройках увеличились в среднем на 29%.

Ранее некоторые российские банки объявили о повышении ставок по ипотеке в начале декабря. Это должно сдержать рост спроса и цен.

