В Москве цена «квадрата» в новостройках впервые превысила 300 тысяч рублей

В ноябре 2021 года средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы впервые достигла 302 тыс. рублей. Об этом сообщает «Lenta.RU» со ссылкой на базу аренды и продажи жилья «ЦИАН».

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Как отмечают аналитики, подорожание жилья связано с желанием россиян купить жилье до роста ипотечных ставок.

Новые квартиры в старой части Москвы подорожали в среднем на 1,5%. Сейчас цена «квадрата»— 325,8 тыс. рублей. В Новой Москве стоимость квадратного метра выросла почти на 4% и достигла 208 тыс. рублей. За 2021 год цены на квартиры в столичных новостройках увеличились в среднем на 29%.

Ранее некоторые российские банки объявили о повышении ставок по ипотеке в начале декабря. Это должно сдержать рост спроса и цен.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИпотекаМосква
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