Ефимов: Объём льготной ипотеки в Москве вырос в 3,4 раза за месяц

Объем выданных льготных ипотечных кредитов на приобретение жилья в столице в октябре увеличился в 3,4 раза по сравнению с прошлым месяцем и достиг 8,5 млрд рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По его словам, число льготных ипотечных кредитов составило 2,4 тысячи кредитов, что выше показателя сентября в 2,6 раза. Так, много кредитов было выдано еще в первую неделю октября, которые были одобрены еще до изменений в госпрограмме льготного ипотечного кредитования.

«Ставка кредита была повышена с 6,5% до 7%, максимальный размер кредита снижен до 3 миллионов рублей. Заемщики стремились до июля оформить кредиты на прежних, более выгодных для них условиях, а кредитные сделки оформляли уже позднее», - отметил Ефимов.



Заммэра пояснил, что на рост ипотеки повлияло появление новых совместных ипотечных продуктов от банков и застройщиков, а также расширение программы семейной ипотеки на семьи с одним ребенком.



Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, увеличение объема ипотечных кредитов, ставка по которым субсидируется государством, поддерживает спрос дает уверенность застройщикам в успешной реализации запускаемых проектов. По его словам, почти 6 млн кв. м. составили объемы ввода жилой недвижимости в январе-октябре 2021 года, что на 51,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года.



В свою очередь руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов добавил, что теперь ипотечные сделки при покупке квартиры на вторичном рынке Росреестр регистрирует за 24 часа. Так, за два месяца работы такой услуги в сокращенные сроки свои права оформили уже девять тысяч москвичей.

