В Москве торжественно открылся ГУМ-каток

Знаменитые фигуристы показали собравшимся отрывок из ледового шоу «Лебединое озеро».

«Это такое счастье, что каждый год большая команда делает этот праздник здесь на Красной площади. Здесь собралось огромное количество любителей фигурного катания, нет ни одного места у бортика», — сообщила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

Вместе с ней на лед вышли Петр Чернышев и Маргарита Дробязко. После завершения шоу перед зрителями выступила певица Алена Долбик.

Также праздник посетил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который является мужем Навки. «Я очень сожалею, что не успел посмотреть жену, она живет этим [спектаклем] уже год, это рождается просто как ребенок у нее каждый раз, вот эти ее спектакли. Из-за этих спектаклей она меньше со мной времени проводит, поэтому я ее ревную к ее шоу. Но это ее жизнь», — отметил пресс-секретарь президента России.

Покататься на ГУМ-кате можно будет с 29 ноября ежедневно с 09:00 до 23:00.

Самый крупный каток Москвы открылся на ВДНХ. Площадь искусственного ледяного покрытия составляет более 20 тысяч квадратных метров, а совместно с инфраструктурой – 53 тысячи квадратных метров.

В будние дни посетить каток можно будет с 11:00 до 23:00, а в выходные и праздники - с 10:00 до 23:00.

