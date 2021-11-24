Самый большой каток столицы откроется 26 ноября на ВДНХ
26 ноября на ВДНХ откроется самый большой каток Москвы, говорится на портале mos.ru.
Отмечается, что площадь самого искусственного ледяного покрытия составляет более 20 тысяч квадратных метров, а совместно с инфраструктурой – 53 тысячи квадратных метров. 27 ноября начнет свою работу и детская ледяная площадка.
Каток залит на дорожках от «Центрального» павильона до павильона «Земледелие», а также возле фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба народов». На площадке будут открыты пункты проката коньков, раздевалки, медпункт, а также точки питания.
В будние дни посетить каток можно будет с 11:00 до 23:00, а в выходные и праздники - с 10:00 до 23:00.
Самый крупный каток Москвы будет работать до 27 февраля 2022 года в соответствии со всеми санитарными нормами. Входные билеты можно приобрести на официальном сайте ВДНХ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- На Украине заявили о намерении США сорвать переговоры по Донбассу
- Самый большой каток столицы откроется 26 ноября на ВДНХ
- Рязанский депутат-единоросс объяснился за идею расстреливать за поддельные COVID-сертификаты
- США не пригласили Россию на «Саммит за демократию»
- Гинцбург призвал в 4-5 раз увеличить темпы вакцинации от COVID-19
- Проценко и 10 российских врачей пригласили известных антиваксеров в реанимации
- Нейросеть спрогнозировала дату пика четвертой волны COVID-19 в России
- Жители Турции призвали к отставке правительства из-за рекордного падения курса лиры
- В Польше призвали к финансовой и юридической войне с Москвой из-за Молдавии
- СМИ: российским антипрививочникам может грозить тюрьма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru