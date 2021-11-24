Самый большой каток столицы откроется 26 ноября на ВДНХ

26 ноября на ВДНХ откроется самый большой каток Москвы, говорится на портале mos.ru.

Отмечается, что площадь самого искусственного ледяного покрытия составляет более 20 тысяч квадратных метров, а совместно с инфраструктурой – 53 тысячи квадратных метров. 27 ноября начнет свою работу и детская ледяная площадка.

Каток залит на дорожках от «Центрального» павильона до павильона «Земледелие», а также возле фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба народов». На площадке будут открыты пункты проката коньков, раздевалки, медпункт, а также точки питания.

На ВДНХ залили самый большой столичный каток

В будние дни посетить каток можно будет с 11:00 до 23:00, а в выходные и праздники - с 10:00 до 23:00.

Самый крупный каток Москвы будет работать до 27 февраля 2022 года в соответствии со всеми санитарными нормами. Входные билеты можно приобрести на официальном сайте ВДНХ.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МоскваКатокВДНХ
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