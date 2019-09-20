В Москве стартовала продажа нового iPhone

В Москве начались продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Старт им был дан в 8:00 по столичному времени, пишет Life.ru.

Отмечается, что по итогам предзаказов, начавшихся за два дня до начала продаж, спрос на новые гаджеты был повышенным. Однако, как отмечает РИА ФАН, очередь рано утром на Тверской 27 была небольшой — желающих купить новинку собралось не более 20 человек. Первым обладателем стал москвич Антон. Как рассказал он телеканалу «360», в очереди он простоял всего 15 минут. При этом ему поступали предложения продать место в очереди — цена варьировалась от 150 до 15 тысяч рублей.

Ранее НСН писала, что в начале сентября презентация новых iPhone обрушила в России цены на старые модели. Phone 8 и 8 Plus с 64 гб упали в цене на 17-20 тысяч со старта продаж и их стоимость составила 40 и 45 тысяч соответственно.

