В Москве стартовал митинг «Своих не бросаем»

В Москве стартовал патриотический митинг «Своих не бросаем». Мероприятие в поддержку референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях походит у стен Кремля на Манежной площади. По данным РИА Новости, всех желающих попасть на митинг тщательно досматривают сотрудники полиции.

С инициативой о проведении акции «Своих не бросаем» к столичным властям обратился Общероссийский народный фронт (ОНФ). Согласно заявке, мероприятие с участием представителей Общественной палаты РФ, общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданских активистов и жителей Москвы продлится до 19:00.

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В ОНФ убеждены, что «проведение патриотического мероприятия в дни референдумов отвечает чаяниям всех россиян и поможет выразить поддержку москвичей жителям освобожденных территорий».

Пятидневные референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали 23 сентября на территории в Донецкой и Луганской народных республик, в Херсонской и Запорожской областях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после принятия решения о вхождении в состав России в отношении Донбасса и других территорий сразу же начнет действовать российская Конституция.

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ФОТО: РИА Новости
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