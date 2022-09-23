В Москве стартовал митинг «Своих не бросаем»
В Москве стартовал патриотический митинг «Своих не бросаем». Мероприятие в поддержку референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях походит у стен Кремля на Манежной площади. По данным РИА Новости, всех желающих попасть на митинг тщательно досматривают сотрудники полиции.
С инициативой о проведении акции «Своих не бросаем» к столичным властям обратился Общероссийский народный фронт (ОНФ). Согласно заявке, мероприятие с участием представителей Общественной палаты РФ, общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданских активистов и жителей Москвы продлится до 19:00.
В ОНФ убеждены, что «проведение патриотического мероприятия в дни референдумов отвечает чаяниям всех россиян и поможет выразить поддержку москвичей жителям освобожденных территорий».
Пятидневные референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали 23 сентября на территории в Донецкой и Луганской народных республик, в Херсонской и Запорожской областях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после принятия решения о вхождении в состав России в отношении Донбасса и других территорий сразу же начнет действовать российская Конституция.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- Лейбористы намерены заменить Палату лордов на Палату регионов
- Песков: атаки на Донбасс после референдумов будут расцениваться как агрессия против России
- Слуцкий обозначил условие переговоров с Украиной
- Рябков заверил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием
- Новый опасный для людей коронавирус нашли у летучих мышей из России
- 73 человека погибли в результате крушения лодки у берегов Сирии
- В Минобороны Украины назвали число погибших украинских военных
- Суд взыскал с Гарика Сукачева более 500 тысяч рублей за неоплату ЖКУ
- Роспотребнадзор: удалось избежать распространения оспы обезьян в РФ
- Медведев обсудил расширение поставок оружия в войска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru