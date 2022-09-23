В Москве стартовал митинг «Своих не бросаем»

В Москве стартовал патриотический митинг «Своих не бросаем». Мероприятие в поддержку референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях походит у стен Кремля на Манежной площади. По данным РИА Новости, всех желающих попасть на митинг тщательно досматривают сотрудники полиции.

С инициативой о проведении акции «Своих не бросаем» к столичным властям обратился Общероссийский народный фронт (ОНФ). Согласно заявке, мероприятие с участием представителей Общественной палаты РФ, общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданских активистов и жителей Москвы продлится до 19:00.