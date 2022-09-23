«Нечего нас пугать»: Володин ответил на угрозы ЕС в связи с проведением референдумов

Политик напомнил, что в Евросоюзе в очередной раз озвучили угрозы в адрес Москвы в связи с проведением референдумов. Ранее в ЕС предупредили, что введут новые санкции против российского руководства и причастных к организации референдумов, отмечает РИА ФАН.

«Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать. Евросоюз 8 лет не замечал геноцида жителей Донбасса, не думал об их безопасности. Поддерживал киевский режим, который ежедневно обстреливал мирных граждан. <...> ЕСовским чиновникам не понять страдания людей, и не им советовать, что делать», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель Госдумы подчеркнул, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обладают закрепленным в Уставе ООН правом на самоопределение. Володин призвал соотечественников свободно делать свой выбор и ничего не бояться.

«Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим», — заключил политик.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдут 23-27 сентября. Для жителей республик открыты избирательные участки в том числе за пределами регионов, в частности, на территории России, пишет Ura.ru.

