В Москве стартовал этап Всероссийской олимпиады школьников

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Москве. Его участниками станут более 26 тыс. старшеклассников, успешно выступивших на школьном и муниципальном этапах, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, столичные школьники всегда находятся на лидирующих позициях не только в российских, но международных соревнованиях. Она также отметила, что число учебных заведений, которые готовят победителей и призеров олимпиад, за последние годы увеличилось в разы.

Соревнования проводятся по 24 предметам. Первой пройдет олимпиада по французскому языку, а завершится этап 22 февраля олимпиадами по испанскому, итальянскому и китайскому языкам.

Успешно прошедших региональный этап пригласят на заключительные соревнования, которые запланированы весной.

