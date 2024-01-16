В Москве стартовал демонтаж новогоднего декора
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в столице стартовал демонтаж новогодних украшений, сообщает РИА Новости.
По его словам, речь идёт о новогодних елях, плакатах и некоторых объёмно-декоративных элементах, которые отправят на склады - до следующей зимы. За это время специалисты осмотрят их и при необходимости отремонтируют.
«Как и в прошлые годы, остались до весны на улицах и в парках световые украшения, которые, в том числе, служат дополнительным источником освещения», - добавил Бирюков.
Он также напомнил, что все световые и декоративные конструкции могут использоваться многократно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к Новому году в столице украсили более 72 тысяч магазинов и кафе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кинотеатр в Болонье отказался от показа российского фильма из-за угроз мэра
- НАПИ: Автомобили с пробегом подорожали на 21% в 2023 году
- В Москве стартовал демонтаж новогоднего декора
- ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по десяткам объектов «Хезболлы» на юге Ливана
- В ВТБ заявили, что льготная ипотека де-факто стала убыточной
- В 2023 году в России обнаружили 76 поддельных сайтов ЦБ РФ
- В Тюмени вынужденно сел летевший в Челябинск самолет
- ЦБ: Уже 20 стран подключились к российскому аналогу SWIFT
- Мишустин: Школьников начнут учить финансовой грамотности
- Лолита пошутила о заработке на OnlyFans после отмены концертов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru