В Москве стартовал демонтаж новогоднего декора

По его словам, речь идёт о новогодних елях, плакатах и некоторых объёмно-декоративных элементах, которые отправят на склады - до следующей зимы. За это время специалисты осмотрят их и при необходимости отремонтируют.

«Как и в прошлые годы, остались до весны на улицах и в парках световые украшения, которые, в том числе, служат дополнительным источником освещения», - добавил Бирюков.

Он также напомнил, что все световые и декоративные конструкции могут использоваться многократно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к Новому году в столице украсили более 72 тысяч магазинов и кафе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».