Собянин: В Москве в 2023 году благоустроили порядка 80 парков и скверов

Благоустройство около 80 зеленых зон проведено в российской столице в 2023 году. Речь, в частности, идёт о парках и скверах, привёл статистику мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил градоначальник, зеленые территории занимают 50% площади магаполиса. Так, благоустройство проведено в парке «Долгие пруды» - заказнике к северу от МКАД в Северном районе Северо-Восточного административного округа. Там находится одноимённый каскад прудов и усадьба «Виноградово».

В парке оборудовали места с шезлонгами, а ближе к жилым домам установили игровую и спортивную площадки. В поймах рек Жужи, Шмелевки и Кузнецовки сформированы новые комфортные зеленые зоны для прогулок, пикников, игр с детьми и занятий спортом.

Кроме того, в уходящем году закончены благоустроительные работы в районе Коньковских прудов и в Боровском парке. Обновлены скверы на улице 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино и возле храма иконы Божией Матери «Знамение» в районе Ховрино.

По словам Собянина, уже почти завершено благоустройство парка «Яуза». Мэр назвал этот проект уникальным. На участках проложили экологические тропы со смотровыми площадками, обустроили велосипедные и беговой маршруты, летнюю сцену, детские и спортивные зоны.

