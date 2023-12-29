Собянин: В Москве в 2023 году благоустроили порядка 80 парков и скверов
Благоустройство около 80 зеленых зон проведено в российской столице в 2023 году. Речь, в частности, идёт о парках и скверах, привёл статистику мэр Москвы Сергей Собянин.
Как уточнил градоначальник, зеленые территории занимают 50% площади магаполиса. Так, благоустройство проведено в парке «Долгие пруды» - заказнике к северу от МКАД в Северном районе Северо-Восточного административного округа. Там находится одноимённый каскад прудов и усадьба «Виноградово».
В парке оборудовали места с шезлонгами, а ближе к жилым домам установили игровую и спортивную площадки. В поймах рек Жужи, Шмелевки и Кузнецовки сформированы новые комфортные зеленые зоны для прогулок, пикников, игр с детьми и занятий спортом.
Кроме того, в уходящем году закончены благоустроительные работы в районе Коньковских прудов и в Боровском парке. Обновлены скверы на улице 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино и возле храма иконы Божией Матери «Знамение» в районе Ховрино.
По словам Собянина, уже почти завершено благоустройство парка «Яуза». Мэр назвал этот проект уникальным. На участках проложили экологические тропы со смотровыми площадками, обустроили велосипедные и беговой маршруты, летнюю сцену, детские и спортивные зоны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru