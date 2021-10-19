В Москве среди вакцинированных от COVID-19 разыграют десять квартир

Москвичи, привившиеся от коронавирусной инфекции в период с 18 октября по 21 ноября, смогут принять участие в розыгрыше квартиры. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Участвовать в розыгрышах смогут совершеннолетние граждане России, у которых есть московский полис ОМС», — указано в сообщении.

Чтобы стать участником розыгрыша, жителям столицы необходимо в указанный срок сделать прививку первым или вторым компонентом вакцины и подписать согласие в пункте вакцинации.

Столичные власти еженедельно будут разыгрывать по две квартиры. В первый раз жилье в Москве разыграют среди вакцинировавшихся с 18 по 24 октября. Розыгрыши стартуют 27 октября и будут проходить каждую среду в течение пяти недель. Имена победителей объявят в эфире телеканала «Москва 24», а также опубликуют на портале mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о серьезном росте заболеваемости COVID-19 в столице, напоминает «Свободная пресса». По словам градоначальника, больных коронавирусом становится больше на 20-30% в неделю. Собянин призвал горожан соблюдать санитарные правила и вакцинироваться.

