В Москве спрогнозировали ночные заморозки
11 октября 202219:22
В Москве и Московской области синоптики ожидают заморозки. Такой прогоне представили в центре погоды «Фобос».
Как ожидают в центре, температура опустится до -3 градусов по Цельсию.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что несмотря на похолодание жителей и гостей Москвы и области ждут солнечные и светлые дни, а также лунные ночи.
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11 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru