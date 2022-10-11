В Москве спрогнозировали ночные заморозки

В Москве и Московской области синоптики ожидают заморозки. Такой прогоне представили в центре погоды «Фобос».

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Как ожидают в центре, температура опустится до -3 градусов по Цельсию.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что несмотря на похолодание жителей и гостей Москвы и области ждут солнечные и светлые дни, а также лунные ночи.



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ФОТО: РИА Новости
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