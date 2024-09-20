В Москве спасенного с дерева кота временно «трудоустроили» в центр госуслуг

Кот, спасенный с дерева, стал «временным сотрудником» центра госуслуг в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал офисов «Мои документы» в столице.

Кота спасли спустя сутки после взрыва в жилом доме в пермском Кизеле

Отмечается, что животное спасли работники центра госуслуг района Бабушкинский и «Спасрезерва».

«Котик забрался на дерево, испугался и начал мяукать. Неравнодушные люди вызывали спасателей, а мы взяли его под свое крыло», — рассказали в «Моих документах».

Пушистый «сотрудник» ждет своих хозяев в центре госуслуг на улице Летчика Бабушкина.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ГосуслугиКошкиМосква

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