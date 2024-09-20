В Москве спасенного с дерева кота временно «трудоустроили» в центр госуслуг
20 сентября 202413:00
Кот, спасенный с дерева, стал «временным сотрудником» центра госуслуг в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал офисов «Мои документы» в столице.
Отмечается, что животное спасли работники центра госуслуг района Бабушкинский и «Спасрезерва».
«Котик забрался на дерево, испугался и начал мяукать. Неравнодушные люди вызывали спасателей, а мы взяли его под свое крыло», — рассказали в «Моих документах».
Пушистый «сотрудник» ждет своих хозяев в центре госуслуг на улице Летчика Бабушкина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Российские военные исправят чрезвычайную ситуацию в Курской области
- Егор Крид исполнит главную роль в психологическом триллере «Вниз»
- В Москве спасенного с дерева кота временно «трудоустроили» в центр госуслуг
- Курс биткоина поднялся до $64 тысяч впервые с августа
- На Украине заявили о дефиците продовольственной пшеницы
- По книгам Кира Булычева снимут несколько фильмов
- ВСУ потеряли более 15,3 тысячи военных на Курском направлении
- Минобороны России: ВС РФ отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область
- Россияне стали чаще ездить в Краснодар и Ростов-на-Дону
- Неизвестные сбросили опасные горючие вещества в канализацию Волгограда
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru