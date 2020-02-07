В Москве создадут особый правовой режим в области искусственного интеллекта
Президент группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская прокомментировала запуск в российской столице экспериментального правового режима для развития искусственного интеллекта.
Она заявила, что подобные меры способны определить возможные риски и разработать меры по защите граждан в цифровой среде.
«По сути это пилотные зоны, так называемые регулятивные песочницы», - цитирует Касперскую АГН Москва.
Бизнесвумен добавила, что искусственный интеллект, как и любая другая система, может совершать ошибки. К примеру, та же система распознавания лиц. По словам Касперской, именно для решения подобных ошибок и вводится экспериментальный режим.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект об экспериментальном правовом режиме в Москве для развития искусственного интеллекта. Его предлагается ввести на пять лет.
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