В Москве сотрудники МЧС спасли подростка, провалившегося под лед
На юге Москвы, в Битцевском парке, 13-летний ребенок провалился под лед. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Как сообщили очевидцы, самостоятельно выбраться он не мог, поэтому были вызваны спасатели.
Пожарные МЧС России и водолазы с помощью лестницы спасли мальчика и передали его врачам.
МЧС России напоминает, что выходить на тонкий лед чрезвычайно опасно и призывает всех родителей напомнить об этом своим детям.
На востоке Москвыв здании бывшего Электрозавода вечером 8 февраля произошел крупный пожар, пострадали более десяти человек, свыше 100 граждан были эвакуированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru