В Москве сотрудники МЧС спасли подростка, провалившегося под лед

Как сообщили очевидцы, самостоятельно выбраться он не мог, поэтому были вызваны спасатели.

Пожарные МЧС России и водолазы с помощью лестницы спасли мальчика и передали его врачам.

МЧС России напоминает, что выходить на тонкий лед чрезвычайно опасно и призывает всех родителей напомнить об этом своим детям.

На востоке Москвыв здании бывшего Электрозавода вечером 8 февраля произошел крупный пожар, пострадали более десяти человек, свыше 100 граждан были эвакуированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

