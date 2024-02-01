В Москве сообщили о перебоях с приемом карт для оплаты проезда в транспорте
Банк ВТБ (эквайер в транспорте Москвы) предупредил о перебоях с приемом банковских карт для оплаты проезда в городском транспорте. Сообщение пресс-службы организации опубликовано в Telegram-канале столичного Дептранса.
«Наблюдаются временные перебои ... Если в проходе по карте отказано, а денежные средства списаны, средства вернутся автоматически в ближайшее время», — указали в ВТБ.
Банк подчеркнул, что активно работает над устранением неполадок, и призвал временно использовать для оплаты проезда биометрию, карты «Тройка» или приобретенные в кассах и автоматах билеты.
Между тем в ВТБ предупредили, что мошенники начали выдавать себя за мастеров-ремонтников в сервисах и приложениях, пишет «Свободная пресса». Злоумышленники предлагают жертвам выполнить определенные услуги, но исчезают после внесения аванса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru