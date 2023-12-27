Цены на проезд на общественном транспорте в Москве пока не будут увеличены
Стоимость проезда на общественном транспорте Москвы в ближайшее время повышаться не будет, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сообщает РИА Новости.
По его словам, в течении года часть тарифов на проезд снизилась, другая часть была увеличена.
«Мы пока эти меры, которые приняли, считаем на этом достаточными», — отметил заммэра.
При этом он не сообщил, когда тарифы могут измениться в следующий раз.
Ранее департамент транспорта Москвы отказался от повышения цен в общественном транспорте на полгода, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru