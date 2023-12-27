Цены на проезд на общественном транспорте в Москве пока не будут увеличены

По его словам, в течении года часть тарифов на проезд снизилась, другая часть была увеличена.

«Мы пока эти меры, которые приняли, считаем на этом достаточными», — отметил заммэра.

При этом он не сообщил, когда тарифы могут измениться в следующий раз.

Ранее департамент транспорта Москвы отказался от повышения цен в общественном транспорте на полгода, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

