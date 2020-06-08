В Москве скончался за сутки 51 пациент с COVID-19

В российской столице умер ещё 51 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие последние данные обнародовал Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием по Москве. Таким образом, общее число смертельных исходов в мегаполисе достигло 2970.

У всех умерших было официально подтверждено воспаление лёгких на фоне COVID-19, диагностированного с помощью тестов. Как уточняет RT, по сравнению с воскресеньем число летальных исходов сократилось на 4 случая – накануне было объявлено о смерти 55 пациентов с новым коронавирусом.

За минувшие сутки в Российской Федерации было подтверждено 8 984 случая COVID-19 в 84 регионах. Причём, приблизительно у 35% инфицированных клинических проявлений не было отмечено, передает Москва 24.

На столицу РФ пришлось 1 956 новых случаев, на Московскую область – 754, в Санкт-Петербурге было выявлено 340 новых заражённых. В общей сложности в России подтверждено 467 673 случая инфекции – на 2% больше, чем днем ранее.

