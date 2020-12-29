В Москве скончались еще 72 пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 72 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Общее число жертв пандемии коронавируса в столице составило 11 136. Накануне сообщалось о 75 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 27 002 новых случаев коронавируса, из них 5 641 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 3,1 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости
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