В Москве скончались еще 52 пациента с COVID-19

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5 739.



По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса, из них 4618 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,3 млн.



В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

