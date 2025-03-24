В Москве скончалась 100-летняя ветеран МИД Галина Петухова

В Москве на 101-м году жизни умерла ветеран Министерства иностранных дел России Галина Петухова. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, тело женщины обнаружили в ее квартире на улице Смоленской в районе Арбата. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца.