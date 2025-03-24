В Москве скончалась 100-летняя ветеран МИД Галина Петухова

В Москве на 101-м году жизни умерла ветеран Министерства иностранных дел России Галина Петухова. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, тело женщины обнаружили в ее квартире на улице Смоленской в районе Арбата. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца.

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Петухова в разные годы работала в секретариате главы МИД СССР Вячеслава Молотова и в отделе стран Среднего Востока. Она дважды находилась в длительных командировках в посольстве Советского Союза в Ливане, включая период гражданской войны в этой стране.

Коллеги и знакомые называли ее самой высокой женщиной в министерстве — рост Петуховой составлял 184 сантиметра. В 2024 году, незадолго до столетия, ей было присвоено звание «Почетный работник МИД России», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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