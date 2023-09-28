В Москве синюю сумку IKEA выставили на продажу за четверть миллиона рублей

В Москве синюю хозяйственную сумку IKEA выставили на продажу за четверть миллиона рублей на популярном сайте объявлений.

В описании товара продавец указал, что сумка почти новая, использовалась один раз, но бирка на ней сохранилась. За самую большую сумку из ушедшего из России магазина мужчина хочет получить 250 тысяч рублей.

Владелец IKEA и «Мега» продал свою штаб-квартиру в России

Днем ранее черная фетровая шляпа певца Майкла Джексона, в которой он впервые исполнил свою легендарную «лунную походку», была продана на парижском аукционе Lemon Auction и Artp ges. Лот продали за более чем 77,6 тысячи евро, сообщили аукционеры. Майкл Джексон выступал в ушедшем с молотка головном уборе на концерте в честь 25-летия звукозаписывающей компании Motown 25 марта 1983 года. Исполняя хит Billie Jean, певец бросил шляпу в дальний конец сцены и прошел «лунной походкой», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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