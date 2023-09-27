В Москве с начала года реализовано 70 земельных участков
Московские власти с января по август текущего года реализовали на торгах 70 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и коммерческого использования. Об этом на семинаре-совещании территориальных органов Федеральной антимонопольной службы России сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Он уточнил, что 12 участков были куплены для коммерческого пользования, остальные 58 – для строительства частных домов. Наиболее высокий уровень конкуренции оказался на аукционах по аренде и продаже земель для ИЖС.
С марта арендовать или покупать у города земельные участки под ИЖС стало проще благодаря онлайн-формату торгов. Необходимая информация публикуется на Инвестиционном портале Москвы, для участия в аукционе нужно получить электронную подпись и зарегистрироваться на площадке «Росэлторг».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru