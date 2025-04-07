В Москве с 8 по 11 апреля пройдет Мослекторий на космическую тему

С 8 по 11 апреля в столице пройдет Мослекторий, где эксперты обсудят вопросы о том, может ли Марс стать местом для «резервного копирования» жизни на Земле, и сможет ли человечество обезопасить себя от космического катаклизма.

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В мероприятии примут участие амбассадоры Техпросвета ВКонтакте: аэрокосмический инженер Денис Прудник, космический инженер Марат Айрапетян, специалист по космическим аппаратам, эксперт по космическому образованию Илья Овчинников и Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Рязанский.

Научно-познавательные лекции о космосе в Мослектории можно будет увидеть в указанный период на телеканале Москва 24 в 00:10.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева зафиксировали вспышку на Солнце высшей категории X, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Москва 24 / Кирилл Журавок
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