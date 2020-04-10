Работа большинства предприятий и организаций столицы временно ограничена

В целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в Москве с 13 по 19 апреля вводятся дополнительные ограничения. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Так, на этот период остановятся все строительные работы, за исключением строительства медицинских объектов, работа каршеринга. При этом подолжат работу органы власти, медучреждения, предприятия пищевой и медицинской промышленности, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности. Также работать не перестанут продовольственные магазины.

Как ранее сообщалось, в столице со следующей неделе начнут постепенно вводить пропускной режим.

Напомним, за минувшие сутки в Москве выявили 1124 новых случая коронавируса. Общее число заражений составляет 7822.









