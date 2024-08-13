В Госдуме рассмотрят отмену штрафа для автомобилистов за забытые права

Автомобилистов в России предложили не штрафовать за забытые дома водительские права. Как сообщает ТАСС, с соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

Путин поручил обеспечить заселение в отели по водительским правам

Согласно законопроекту, который депутат намерен внести на рассмотрение, речь идёт о случаях, когда у гражданина есть электронная версия водительских прав на портале «Госуслуги авто».

«Административная ответственность за отсутствие действующих регистрационных документов на транспортное средство, если такие документы есть в наличии в электронном виде... представляется избыточной», - говорится в пояснительной записке.

Ранее Владислав Даванков предложил предупреждать водителей об эвакуации автомобилей посредством СМС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ГосдумаЗаконопроектШтрафВодительское УдостоверениеВодительские Права

Горячие новости

Все новости

партнеры