В Госдуме рассмотрят отмену штрафа для автомобилистов за забытые права
Автомобилистов в России предложили не штрафовать за забытые дома водительские права. Как сообщает ТАСС, с соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).
Согласно законопроекту, который депутат намерен внести на рассмотрение, речь идёт о случаях, когда у гражданина есть электронная версия водительских прав на портале «Госуслуги авто».
«Административная ответственность за отсутствие действующих регистрационных документов на транспортное средство, если такие документы есть в наличии в электронном виде... представляется избыточной», - говорится в пояснительной записке.
Ранее Владислав Даванков предложил предупреждать водителей об эвакуации автомобилей посредством СМС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru