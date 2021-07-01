В Москве резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Число находящихся на искусственной вентиляции легких пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за две недели почти вдвое. Об этом сообщает оперштаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
«Количество больных COVID-19 на ИВЛ в Москве: 14 июня — 457; 1 июля — 709», — цитирует сообщение «Свободная пресса».
За последние 24 часа в Москве подтвердили 7597 новых случаев заражения COVID-19, 1690 человек были госпитализированы, 108 пациентов скончались.
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