В Москве резко упало атмосферное давление
Минувшей ночью с столице зафиксировано резкое падение атмосферного давления. Как отмечается на сайте «Метеоновости», в полночь оно составляло 744,4 миллиметра ртутного столба, а уже к 10:00 четверга понизилось до 734,6 миллиметра, подчёркивает АГН Москва.
Специалисты отмечают, что в течение всего четверга, 6 февраля, Москва останется в поле пониженного атмосферного давления. Это может отразиться на самочувствии не только метеозависимых людей, но и на здоровье детей и людей преклонного возраста, отмечает Газета.ру.
Ранее НСН писала, что в столичном регионе из-за ветра и гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В Гидрометцентре отметили, что в Москве и Подмосковье предупреждение о ветре действует с 9:00 6 февраля до 21:00 часа 6 февраля. Предупреждение о гололедице действует до 6:00 часов 7 февраля. Кстати, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что российскую столицу ждут сильные холода в ближайшие дни, температура воздуха в городе опустится до минус 15 градусов.
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