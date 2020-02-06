В Москве резко упало атмосферное давление

Минувшей ночью с столице зафиксировано резкое падение атмосферного давления. Как отмечается на сайте «Метеоновости», в полночь оно составляло 744,4 миллиметра ртутного столба, а уже к 10:00 четверга понизилось до 734,6 миллиметра, подчёркивает АГН Москва.

Специалисты отмечают, что в течение всего четверга, 6 февраля, Москва останется в поле пониженного атмосферного давления. Это может отразиться на самочувствии не только метеозависимых людей, но и на здоровье детей и людей преклонного возраста, отмечает Газета.ру.