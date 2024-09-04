В Москве отказались от фейерверков на День города

Праздничные фейерверки не будут запускать на День города в Москве. Об этом заявил журналистам руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Не будет», — подчеркнул чиновник, отвечая на соответствующий вопрос.

День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября, столица отметит свое 877-летие.

Ранее салют ко Дню города отменили в Челябинске, напоминает Ura.ru. При этом праздничный концерт, запланированный на 7 сентября, состоится, на мероприятии выступит певец Дима Билан.

