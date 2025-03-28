В Москве рекордно теплый март сменится снегом и заморозками в апреле

По его словам, апрель в среднем будет «аномально» теплым, что не исключает снега и заморозков.

«Что касается смены зимней резины, возвраты холодов обязательно будут. Апрель не обойдется без этих возвратов. Первая пятидневка апреля точно будет теплой, но затем не исключены короткие периоды в три-пять дней, когда температура будет ниже нуля. Также возможен снег. Во второй половине месяца уже с большей вероятностью можно говорить об отсутствии заморозков. В целом месяц будет выше климатической нормы. Эта тенденция прослеживается с января прошлого года, даже прошлогодний май со снегом оказался выше нормы. Мы уже год живем в положительно аномальной температуре», - добавил собеседник НСН.

Ранее синоптики сообщили о наступлении в Москве «автомобильной весны». Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура воздуха становится выше +5 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале уточнил, что теперь можно менять зимнюю резину на летнюю, передает «Радиоточка НСН».

