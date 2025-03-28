В Москве рекордно теплый март сменится снегом и заморозками в апреле

Александр Шувалов заявил НСН, что апрель в среднем будет «аномально» теплым, что не исключает снега и заморозков.

В Москве март войдет в тройку самых теплых месяцев за всю историю наблюдения, в выходные температура повысится до 12-14 градусов, заявил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Весь март выдался очень теплым, до абсолютного рекорда всего лишь десятые доли градуса. Рекорд был установлен в 2007 году, сейчас до рекорда не хватает 0,7 градуса. Этот март точно войдет в тройку самых теплых. Финал месяца тоже будет очень теплым, в среднем на 7-8 градусов выше нормы. Это означает, что мы забрели во вторую половину апреля по температурам. Температура днем в 12-14 градусов тепла, ночных заморозков пока не ждем», - рассказал он.
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По его словам, апрель в среднем будет «аномально» теплым, что не исключает снега и заморозков.

«Что касается смены зимней резины, возвраты холодов обязательно будут. Апрель не обойдется без этих возвратов. Первая пятидневка апреля точно будет теплой, но затем не исключены короткие периоды в три-пять дней, когда температура будет ниже нуля. Также возможен снег. Во второй половине месяца уже с большей вероятностью можно говорить об отсутствии заморозков. В целом месяц будет выше климатической нормы. Эта тенденция прослеживается с января прошлого года, даже прошлогодний май со снегом оказался выше нормы. Мы уже год живем в положительно аномальной температуре», - добавил собеседник НСН.

Ранее синоптики сообщили о наступлении в Москве «автомобильной весны». Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура воздуха становится выше +5 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале уточнил, что теперь можно менять зимнюю резину на летнюю, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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