В Москве развернули километровый российский флаг

Отмечается, что акция состоялась в честь празднования Дня государственного флага РФ 22 августа. Ее участниками стали сотрудники Росгвардии, юнармейцы и студенты, волонтеры. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Отмечается, что акция развертывания самого большого флага РФ вошла в российскую Книгу рекордов и достижений. Впервые она состоялась в 2014 году. Триколор хранится в Музее победы.

