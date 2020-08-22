В Москве развернули километровый российский флаг

Около 1 тысячи квадратных метров составляет площадь российского флага, который развернули в Москве перед Музеем Победы, сообщает «КоммерсантЪ».

В Казани жители собственными руками создали российский триколор в честь Дня флага

Отмечается, что акция состоялась в честь празднования Дня государственного флага РФ 22 августа. Ее участниками стали сотрудники Росгвардии, юнармейцы и студенты, волонтеры. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Отмечается, что акция развертывания самого большого флага РФ вошла в российскую Книгу рекордов и достижений. Впервые она состоялась в 2014 году. Триколор хранится в Музее победы.

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ФОТО: victorymuseum.ru
ТЕГИ:МоскваАкцияФлагФлаг России
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