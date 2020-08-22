В Казани жители собственными руками создали российский триколор в честь Дня флага
В Казани в День российского флага жители и гости города создали своими руками триколор – красочными отпечатками собственных ладоней на баннерном полотне, сообщает ТАСС.
На белом полотне длиной 100 м шириной 1,5 м каждый мог оставить с помощью трафарета отпечаток ладони белой, синей и красной красками. Самодельный флаг расстелили в центре Казани на улице Баумана.
«Это такая общность в моменте создания государственного символа Российской Федерации, флага, тем более в день, когда мы празднуем день российского флага. Это очень важно, как мы видим, реакция очень позитивная, положительная», - поделилась впечатлениями заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.
22 августа россияне празднуют День Государственного флага России, который учрежден по указу президента РФ 20 августа 1994 года.
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